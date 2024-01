Es ist Winter und der bringt Schnee und Eis mit sich. Lästig für diejenigen, die dann zu Schneeschippe und Streumaterial greifen müssen. Deshalb gibt Barbara Bauer* das in professionelle Hände. Sie ist Leiterin einer Baufirma und hat nicht die Kapazitäten, sich im Winter selbst um ihr Gelände zu kümmern. Eines Nachts wird es spiegelglatt auf dem Hof. Das beauftragte Räumunternehmen kommt jedoch nicht. Das bemerkt Barbara Bauer zwar am Morgen, sie unternimmt aber nichts. Und so passiert, was passieren muss: Ein LKW verunfallt auf dem Gelände. Die Spedition verklagt Bauer auf Schadenersatz. Das Landgericht Köln gibt der Klage statt.