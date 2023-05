Datenanalyse Energiekosten belasten Ostdeutsche stärker

Vom Einkommen gehen Kosten für Miete, Essen und Mobilität ab – und für die Energiekosten. Nach den Daten des Vergleichsportals Check24 zahlen die Menschen in den ostdeutschen Bundesländern einen höheren Teil ihres Einkommens für Strom und Heizung als die Menschen in den westdeutschen Bundesländern. Das liegt auch an den höheren Netznutzungsentgelten.