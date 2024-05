Bis zu 4.000 Megawatt Strom sollen künftig über die Stromtrasse Südostlink von Wolmirstedt in Sachsen-Anhalt bis nach Landshut in Bayern fließen. Das entspricht einer Leistung von 1.400 voll ausgelasteten Windrädern. Der Südostlink soll quer durch Sachsen-Anhalt, den Osten Thüringens und einen kleinen Zipfel im sächsischen Vogtland verlaufen, bevor er in Bayern ankommt.