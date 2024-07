Bereits am Mittwoch hatte die Letzte Generation den Flugverkehr auf dem Flughafen Köln/Bonn für etwa drei Stunden lahmgelegt. Es sei Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz, gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr und Hausfriedensbruchs aufgenommen worden, hatte eine Polizeisprecherin gesagt.



Ähnliche Proteste gab es am Mittwoch auch am Londoner Flughafen Heathrow, wo neun Aktivisten der Gruppe "Just Stop Oil" festgenommen wurden. In Norwegen kam es zu einer Blockade am Osloer Flughafen. Auch aus Spanien und Finnland wurden ähnliche Vorfälle gemeldet.