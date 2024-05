Vor allem an den Schulen in Sachsen-Anhalt ist Französisch auf dem Rückzug, und das obwohl ohnehin schon sehr wenige Schüler die Sprache lernen. Fast halb so viele wie zum Beispiel in Thüringen.

Es fehlten die Fachkräfte an den Schulen, meint Eva Gerth von der Lehrergewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. "Wenn ein Lehrkräftemangel da ist und das Schulamt auch nicht in der Lage ist, die Lehrkräfte zu verteilen, heißt das, wir haben an manchen Schulen einen riesigen Mangel und an anderen weniger. Es werden relativ wenig Lehrkräfte tatsächlich versetzt und umgesetzt, speziell von Gymnasien an die Sekundarschulen. Ich kann mir vorstellen, dass vor allem an den Sekundarschulen die zweite Fremdsprache völlig wegbricht, einfach, weil man sich dort auf die Hauptfächer Deutsch, Mathe, Englisch konzentriert und den Rest gar nicht mehr anbietet."