Urteil Kein Fachunterricht auf Französisch: Eltern in Friedrichroda scheitern vor Gericht

Das Perthes-Gymnasium in Friedrichroda bietet vertieften Französischunterricht an. Schülerinnen und Schüler werden zusätzlich zum regulären Fremdspracheunterricht auch in anderen Fächern wie Geschichte oder Sozialkunde zweisprachig unterrichtet. Wegen Lehrermangels fiel dieser bilinguale Unterricht in diesem Schuljahr bisher aus. Eltern zogen jetzt mit einem Eilantrag vor das Verwaltungsgericht - und scheiterten.