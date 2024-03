Roloff setzt sich – zusammen mit dem Hartmannbund – dafür ein, geschlechtssensible Medizin als verpflichtendes Fach ins Medizinstudium zu integrieren. Auch wenn ihm das eigentlich nicht weit genug geht: "Über dieses Pflichtfach würden wir definitiv was dazu lernen müssen, das ist ja das Tolle. Das ist momentan noch nicht so geregelt. Das, was wir lernen, kriegen wir nur von engagierten Dozierenden mit", meint Roloff. Das Pflichtfach würde das ändern.

Roloff stellt klar: "Für mich persönlich ist das aber noch nicht das Ende der Reise, weil dann haben wir ein Pflichtfach. Das Problem ist aber, dass wir in jedem medizinischen Fach sicherlich geschlechtssensible Unterschiede finden. Viel, viel besser wäre es, diese Unterschiede direkt in den Fächern zu lernen."

Mittlerweile gibt es an der Charité in Berlin und an der Universität des Saarlandes Zentren für Geschlechterforschung in der Biologie und Medizin, an der Universität Bielefeld wurde ein Lehrstuhl für geschlechtersensible Medizin eingerichtet und das Bundesgesundheitsministerium fördert aktuell zwölf Projekte zu den geschlechtsspezifischen Besonderheiten – mit mehr als vier Millionen Euro.