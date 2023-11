Jan Niklas Reiche: Die Frage ist aber, ob man das einfach so hinnimmt. Ich sehe das schon problematisch. Sollten nicht eigentlich Politik und auch die Parteien den Auftrag haben, attraktiver für jüngere Menschen zu werden? Also wenn man zum Beispiel an Familienverträglichkeit denkt – gerade für jüngere Menschen ein großer Punkt. Eigentlich kann es nicht sein, dass der Altersdurchschnitt so hoch ist. Kann man damit wirklich noch eine gesamte Gesellschaft repräsentieren?

Ulrike Wünscher: Wie stellen Sie sich denn eine familienfreundliche politische Arbeit am Beispiel des Stadtrates vor? Das sind ehrenamtlich engagierte Menschen, die in der Regel einem Beruf nachgehen. Die Aufgaben in einer Kommune sind so umfassend, dass auf jedes Mitglied viele Termine zukommen. Die Zwänge kann ich nicht alle abschaffen. Und ich weiß, dass in jeder Gruppierung um junge Leute geworben wird. Auch bei uns. Aber es ist schwer, das zu realisieren. Wenn nur eine Handvoll junge Menschen in ein und demselben Ortsverband eintreten würden, könnten sie dort alles bestimmen, weil sie immer eine Mehrheit haben. Das macht aber niemand.



Jan Niklas Reiche: Als junger Mensch in Parteistrukturen wird man häufig nicht ernst genommen. Das trägt dazu bei, dass die Attraktivität nicht gegeben ist und man sich lieber in anderen Strukturen engagiert. Der Politikbetrieb ist noch sehr stark darauf ausgerichtet, dass man erst einmal 20 Jahre seine Ochsentour machen muss, bis man berechtigt ist, für ein Mandat zu kandidieren. Das sind Sachen, die man ändern könnte. Da müssten dann aber auch ältere Leute bereit sein, zurückzustecken.

Über Jan Niklas Reiche Jan Niklas Reiche studiert in Halle Politikwissenschaften und ist seit 2022 Vorsitzender im Studierendenrat. Der 21-Jährige ist seit sechs Jahren Mitglied in der SPD. In seiner Heimatstadt Nordhausen gründete er zudem eine örtliche "Fridays for Future" Gruppe.

Bräuchte man innerhalb der Parteien vielleicht eine Art Jugendquote? Dass ein gewisser Anteil an Menschen auf den Listenplätzen zum Beispiel unter 30 Jahre sein sollte?

Ulrike Wünscher: Das denke ich nicht. Sie können das zwar sagen und diese Liste einreichen, aber das bedeutet noch lange nicht, dass diese Personen auch gewählt werden. Prinzipiell finde ich Quotierung grauenvoll – das trifft auch auf die Frauenquote zu. Es geht nicht mehr Kompetenz, sondern um Geschlecht oder Alter. Das fördert den Gemeinsinn nicht.



Jan Niklas Reiche: Ich finde Quotierung super. Die Quote von weiblichen Personen hat schon Erfolge gezeigt und ist wichtig, um mehr Gerechtigkeit in unserer Gesellschaft zu erreichen. Auch in Bezug auf junge Menschen kann das hilfreich sein. Wenn viele ältere Leute in Parteien sind und man als junger Mensch dazu kommt, fühlt man sich manchmal nicht wohl. So eine Quotenregelung schafft es, eine Struktur von innen zu verändern. Das kann ein richtig guter Anstoß sein.

Die Shell-Jugendstudie hat gezeigt, dass sich junge Menschen vermehrt für Politik interessieren. Das Vertrauen in die Demokratie ist groß, in die etablierte Parteien allerdings nicht. Wie kann Politik da gegensteuern?

Jan Niklas Reiche: Die Parteien müssten noch stärker auf die Jugendthemen wirken. Auf Halle bezogen ist zum Beispiel Wohnraum das zentrale Thema. Bezahlbare Wohnungen sind gerade noch ganz gut zu finden, aber es wird schwieriger. Und es muss auch das Gefühl entstehen, dass Forderungen gehört und in Teilen auch umgesetzt werden. Fehlendes Vertrauen bedeutet ja immer, dass man nicht daran glaubt, dass das, was man sich wünscht, von der Politik durchgesetzt werden kann.

Ulrike Wünscher: Um durchsetzen zu können, was Sie sich wünschen, müssten Sie erst einmal dabei sein. Sie brauchen eine Mehrheit. Und Halle hat noch immer einen wahnsinnigen Leerstand, was auch für die Wohnungsgenossenschaften ein Problem ist. Die Wohnungen sind vielleicht nicht in dem Stadtteil, den Sie gerne hätten. Aber prinzipiell gibt es hier genug Wohnraum zu einem annehmbaren Preis.



Jan Niklas Reiche: Ich habe das Beispiel bewusst gewählt, weil wir im Studierendenrat Ende vergangenen Jahres Diskussionen darüber hatten. In den Wohnheimen, die das Studentenwerk anbietet, sind die Mieten drastisch gestiegen. Es gab sehr viele Studierende, die das hart getroffen hat. Es gibt sicherlich irgendwo in Halle Wohnungen, in denen man wohnen kann. Nun wissen wir aber alle, dass Fragen wie – Wie weit habe ich es zur Uni? Wie nah sind kulturelle Angebote? – auch eine Rolle spielen. Man darf dabei auch nicht vergessen, dass wir zahlenmäßig auch einfach nicht so viele sind. Und dass auch ältere Menschen öfters mal für die Jüngeren einstehen könnten.



Ulrike Wünscher: Es ist ja nicht so, dass wir das nicht tun würden. Man kann nicht sagen, dass in der Politik, egal auf welcher Ebene, nur Beschlüsse für ältere Leute gemacht werden. Das ist einfach nicht so.

Frau Wünscher, wenn Sie im Stadtrat Entscheidungen treffen, haben Sie dabei auch immer die Perspektive der jungen Generation im Hinterkopf?