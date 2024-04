Generation Zukunftsangst? Junge Leute sind pessimistischer geworden

23. April 2024, 12:33 Uhr

Die neue Trendstudie "Jugend in Deutschland 2024: Verantwortung für die Zukunft? Ja, aber" ist am Dienstag veröffentlicht worden. Danach sehen junge Menschen zwischen 14 und 29 Jahren ihre aktuelle Lage pessimistischer als in den Jahren zuvor. Für die nähere Zukunft bleiben sie jedoch optimistisch.