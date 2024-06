W ie viel mehr, dazu schreibt die Rentenversicherung nichts. Und auch das zuständige Ministerium für Arbeit und Soziales wird nicht genauer. Auf Nachfrage von MDR Aktuell schreibt das BMAS: "Diese nicht beitragsgedeckten Leistungen lassen sich nicht exakt beziffern, denn es existiert in Wissenschaft und Praxis keine eindeutige und konsensfähige Abgrenzung dieser Leistungen. Damit lässt sich auch deren Volumen nicht eindeutig bestimmen."

Ganz so unklar sind Umfang und Volumen dann allerdings doch nicht. Die jüngsten Zahlen der Rentenversicherung für das Jahr 2020 beziffern die Ausgaben je nach Abgrenzung zwischen 63 und gut 112 Milliarden Euro. Dem gegenüber stehen Bundeszuschüsse aus Steuermitteln in Höhe von 75 Milliarden Euro. Wer an dieser Stelle nicht mehr mitkommt, muss sich nicht schämen. Der Bundesrechnungshof schafft das nämlich auch nicht.