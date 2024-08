In dieser Altersgruppe liegt der Schwerpunkt für viele noch auf der schulischen oder beruflichen Bildung. Im vergangenen Schuljahr lernten an den allgemeinbildenden Schulen und Schulen des zweiten Bildungsweges gut 87.300 Schülerinnen und Schüler. Einige mehr - etwa 93.900 Jugendliche - besuchten eine berufsbildende Schule.

Im Wintersemester 2023/2024 waren an den sächsischen Hochschulen 62.700 Studentinnen und Studenten dieser Altersgruppe immatrikuliert, rund 3.600 waren an der Berufsakademie Sachsen eingeschrieben.