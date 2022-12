Wegen einer anhaltenden Welle von Atemwegsinfektionen sind zahlreiche Kliniken am Limit oder gar in einer Notlage. Als Ursachen dafür werden auch die sinkenden Zahlen von Klinikbetten sowie des Pflegepersonals gesehen. Nach Zahlen des Statistischen Bundesamtes verringerte sich die Zahl der Betten zur Behandlung von Kindern und Jugendlichen von 2018 bis 2020 um 455. In vergangenen Jahr sank die Zahl um weitere 288 Betten auf insgesamt 25.920.