Die Rede des gebürtigen Südafrikaners Quinton Ceasar hatte es in sich. Der Pastor aus Wiesmoor in Niedersachsen forderte Veränderungen in der Evangelischen Kirche. Veränderungen im Umgang mit denen, die Diskriminierung erfahren. Immer wieder werde das aufgeschoben, sagte der dunkelhäutige Ceasar. "Jetzt ist die Zeit, zu sagen: Wir sind alle die Letzte Generation. Jetzt ist die Zeit zu sagen: Black lives always matter. Jetzt ist die Zeit, zu sagen: Gott ist queer."