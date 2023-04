Besonders Letzteres ist Mixtacki ein Anliegen. Frauen sind auch in der evangelisch-lutherischen Landeskirche noch sehr unterrepräsentiert. Erst seit 1966 gibt es die weibliche Ordination, dürfen also auch Frauen offiziell das Pfarramt innehaben. Von insgesamt 595 Pfarrerinnen und Pfarren in Sachsen sind laut Landeskirche 173 Frauen. (Stand: Dezember 2020). Das sei zwar ein sehr wichtiger Schritt gewesen, aber nichts, worauf man sich ausruhen könne, meint Mixtacki.

Viele Geschichten und Gleichnisse in der Bibel sind an Frauen gerichtet.

Strukturen und Machtverhältnisse zu hinterfragen, sei wichtig, sagt die Pfarrerin - gerade in der Kirche und auch im persönlichen Verhältnis zum Glauben. "Als ich angefangen habe, mich mit feministischer Theologie zu beschäftigen, hat mir das einen ganz neuen Zugang zum Bibelverständnis gegeben", erzählt Mixtacki. Viele Geschichten und Gleichnisse - vor allem aus den Evangelien - seien an Frauen gerichtet, sagt sie. "Daraus geht für mich eine Wertschätzung und ein Freiheitsdenken hervor, was mich total abholt und was ich auch sehr gut in unserer Zeit anwenden kann!"