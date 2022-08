Den politischen Effekt der Proteste an Kunstwerken schätzt Zimmermann als begrenzt ein. Er verwies auf Proteste, bei denen sich Mitglieder der Gruppe in Berlin auf die Stadtautobahn geklebt hätten: "Das hat politisch doch sehr große Aufregung erzeugt." Er sei sich nicht sicher, ob das Kleben an Bilderrahmen in Museen genau zur selben Aufregung führen werde.

Gleichzeitig sagte Zimmermann, er fände es "sehr gut", wenn die Aktivisten in Kultureinrichtungen diskutieren würden. Er denke, dass man dafür viele Orte schaffen könne. Der Kulturbereich sei, was das Thema Klimaschutz angehe, sehr offen: "Wir fühlen uns eher als verwandt mit der 'Letzten Generation' als ihre Gegner in dieser Frage." Letztlich gehe es darum, sowohl das Klima, als auch das Weltkulturerbe zu schützen.



Am Dienstag hatten sich zwei Klimaaktivisten in Dresden mit jeweils einer Hand an Raffaels "Sixtinischer Madonna" festgeklebt. Dabei wurde nach Angaben der Kunstsammlungen Dresden der Rahmen beschädigt, das Kunstwerk selbst aber nicht. Die beiden Aktivisten wollten mit der Aktion nach eigenen Angaben ein Zeichen gegen die Klimapolitik der Bundesregierung setzen.