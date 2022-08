Protestaktion "Letzte Generation" verteidigt Klebe-Aktionen im Museum

Mitglieder von "Letzte Generation" hatten sich am Dienstag an den Rahmen der Sixtinischen Madonna in der Gemäldegalerie Alte Meister in Dresden geklebt. Mit der Aktion wollten sie auf die Klimakrise aufmerksam machen. Können mit dieser Form des Protestes Ziele erreicht werden?