Latif nannte als Beispiel die Auszahlung einer Klima-Prämie zu Beginn des Jahres, bei der je nach eigenem Verhalten am Ende etwas übrig bleibe oder nicht. Der Ball dafür liege im Feld der Politik, die behaupte, so etwas sei in Deutschland nicht möglich. In anderen Ländern gehe das aber, also müsse man hierzulande etwas ändern.