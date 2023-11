Das ziehe immer mehr Menschen an, auch aus dem Westen. Er hoffe, dass diese Entwicklung Signalwirkung zeige und auch andere Teile des Osten belebe. "Wir haben jetzt realistische Chancen, dass viele gut qualifizierte Frauen und Männer zurückkommen nach Dessau, Schwerin oder Weimar. Oder in die ländlichen Räume."

Trotz des Lobes weist Schneider auf die weiterhin bestehenden Misstände hin. So gebe es noch immer "massive Vermögensunterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland." Daher plädiert er erneut auf eine Angleichung der Rentenwerte in Ost und West noch in diesem Jahr.

Außerdem seien nur zwölf Prozent der Führungspositionen in Wissenschaft, Justiz, Medien und anderen Bereichen Ostdeutsche. Der SPD-Politiker will mehr Ostdeutsche in Topjobs. "Ich will, dass mehr Ostdeutschland am Tisch sitzt und mitentscheidet."