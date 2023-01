Für die Studie wurde bei bei knapp 4.000 Führungskräften in 94 Bundesbehörden, vier Verfassungsorganen und der Richterschaft an den fünf Bundesgerichten der Geburtsort erhoben. In höheren Führungsebenen sind Ostdeutsche demnach seltener vertreten als in unteren Leitungspositionen. Von 17 Mitgliedern des aktuellen Bundeskabinetts sind zwei – Umweltministerin Steffi Lemke (Grüne) und Bauministerin Klara Geywitz (SPD) – in Ostdeutschland geboren.