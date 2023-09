Gerade jetzt keine leichte Aufgabe für Carsten Schneider. Hier reist nicht nur der Ostbeauftragte an, hier kommt auch ein SPD-Mann aus dem Kanzleramt. Die Umfragewerte sind im Keller, die Aussichten für seine Partei bei der Landtagswahl in einem Jahr in seinem Heimatland Thüringen, mehr als ernüchternd. Dazu kommt noch eine AfD im Auftrieb. Kein schönes Thema in diesen Tagen, wenn man in Berlin Verantwortung trägt. Wirklich reden mag Carsten Schneider darüber nicht. Aber, er geht der Frage auch nicht aus dem Weg. "Meine Arbeit dreht sich nicht um die AfD. Aber eins ist klar: Die derzeitige Unterstützung in den Umfragen hat vielfältige Gründe. Wer sagt, das ist ein Ost-Problem, macht es sich zu einfach."