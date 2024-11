"Die Filmnächte am Elbufer werden 2025 an dem gewohnten Standort am Königsufer stattfinden." Das versicherte Veranstalter Philip Hartmanis von der PAN GmbH auf Anfrage von MDR SACHSEN. Das Areal liegt in unmittelbarer Nähe zur zum Teil eingestürzten Carolabrücke.



Alle Beteiligten hätten das Signal gegeben, dass sie sich für ein Filmnächte-Festival an diesem Ort einsetzen wollen. Im Moment gehe es daher für die Filmnächte nicht darum, alternative Flächen, sprich andere Orte, zu finden, sondern um alternative Zu- und Fluchtwege. Die Veranstalter denken momentan über Veränderungen in der "Infrastruktur des Festivalgeländes nach, um die Menschen sicher auf das Gelände und wieder runter zu bekommen."