So einfach ist es aber natürlich nicht. Jede technologische Revolution stellt uns vor die immer gleichen Probleme. Keine Technologie ist per se gut oder böse, gefährlich oder harmlos. Es kommt darauf an, wer sie nutzt und wer sie lenkt. Wir können uns darauf einstellen: Gerade die KI-Entwicklung wird ein immer fortwährendes Katz-und-Maus-Spiel bleiben.

Die eine KI erzeugt Falschnachrichten, die andere findet und zerstört sie. Jeder KI-Service kann dafür genutzt werden, eine Software zu schreiben, die alle hergebrachten guten Intentionen ins Negative verkehrt. So kann aus einer gewinnbringenden Moderation zwischen Behörde und Bürger ein staatszersetzender Virus hervorgehen. Die Steuerbetrüger-Aufspür-Software kann zur Fiskus-Falle mutieren. Es kommt also immer darauf an, wer der KI sagt, was sie tun soll.