Das Forschungsprojekt "Tranform" beschäftigt sich unter der Leitung von Uwe Knauer mit der Digitalisierung der landwirtschaftlichen Betriebe in Mitteldeutschland. An zwei Standorten in Magdeburg und Bernburg soll in sogenannten Smart Transformation Labs (STL) Wissen an Landwirte vermittelt und digitale Technologien in der Landwirtschaft erlebbar gemacht werden.



Den Landwirten soll außerdem ein Digitaler Check-Up zur Verfügung gestellt werden, der zeigt, wie der Betrieb weiter digitalisiert werden kann.



Das Forschungprojekt wird mit Fördermitteln aus dem Programm "Zukunftsbetriebe und Zukunftsregionen" des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft finanziert. Das Projekt läuft seit Juli 2023 und endet am 31. Dezember 2025.