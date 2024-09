Bildrechte: IMAGO / imagebroker

Die Leiterin der Unfallforschung der Versicherer (UDV) im GDV, Kirstin Zeidler, sieht in den Longtails einige Vorteile. Diese Lastenräder nutzten zumeist kleinere Räder, die Sitzbank liege damit nicht so hoch im Vergleich zu einem gewöhnlichen Fahrrad, auf dem ein Kindersitz montiert sei. "Der Schwerpunkt der Longtails liegt damit tiefer. Sie sind dadurch stabiler und das Gleichgewicht lässt sich besser halten."



Zeidler bemängelt jedoch, dass Hersteller teilweise auf Fotos oder in Videos den Kunden irreführende Informationen vermittelten und verweist auf die Straßenverkehrsordnung. Im Paragraph 21 ist die Personenbeförderung geregelt.