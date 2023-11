Auszeichnung Georg-Büchner-Preis für Schriftsteller Lutz Seiler

Der Schriftsteller Lutz Seiler hat bei einem Festakt in Darmstadt den Georg-Büchner-Preis 2023 erhalten. Die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung erklärte, der in Gera geborene Autor habe als Romancier und als Dichter zu seiner eigenen, unverwechselbaren Stimme gefunden - melancholisch, dringlich, aufrichtig, voll von wunderbaren Echos aus einer langen literarischen Tradition.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Andreas Arnold

Der mit 50.000 Euro dotierte Büchner-Preis zählt zu den wichtigsten literarischen Auszeichnungen im deutschsprachigen Raum. Er wird seit 1951 an Schriftstellerinnen und Schriftsteller verliehen, die in deutscher Sprache schreiben. Das Preisgeld wird vom Bund, dem Land Hessen und der Stadt Darmstadt finanziert.



Zu den Preisträgern gehören Max Frisch, Günter Grass und Heinrich Böll, sowie zuletzt Elke Erb und Clemens J. Setz. Namensgeber ist der Dramatiker und Revolutionär Georg Büchner ("Woyzeck"). Er wurde 1813 im Großherzogtum Hessen geboren und starb 1837 in Zürich.