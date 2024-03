Im MDRfragt-Rund sind die Euphorikerinnen und Euphoriker in der Unterzahl: Rund jede und jeder Vierte (27 Prozent) blickt mit Vorfreude auf die Fußball-EM in Deutschland. Die meisten stehen dem Groß-Event eher gleichgültig gegenüber (55 Prozent), jede und jeder Zehnte sieht mit Abneigung darauf.

So meint etwa Ralph (69) aus Weimar: "Maßnahmen und Veranstaltungen zur Erhaltung des Friedens sind jetzt wichtiger als eher belanglose Fußballspiele." Und Christin (38) aus dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt wendet mit Blick auf den aufwändigen Karten-Vorverkauf ein: "Was nutzt es, wenn die EM im eigenen Land ist, und man dann keine Karten dafür bekommt?" Ganz anders sieht es hingegen Bettina (49) aus Dresden: "Ich denke begeistert an 2006 zurück. Vielleicht gelingt wieder ein Sommermärchen?"

Hindernisse für gute Ausrichter-Zeit? — Verkehrsprobleme

Wir wollten auch wissen, was in Deutschland noch verbessert werden könnte, um ein perfekter Gastgeber zu sein. Die größten Stolpersteine sind aus Sicht der Befragten: der öffentliche Nah- und Fernverkehr, die Versorgung mit öffentlichen Toiletten und die öffentliche Sicherheit. Die Deutsche Bahn warnte selbst schon vor Monaten, dass es im Sommer wegten Baustellen und Sanierungen mit der Zug-Anreise zu den Spielen holprig werden könnte. Auch bei der Freundlichkeit sehen mehr als zwei Fünftel noch Nachholbedarf.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Manche, wie Marcus (42) aus dem Vogtlandkreis, sehen Deutschland gut aufgestellt: "Nun, ich denke der Vorteil liegt darin, dass es insgesamt ganz okay aussieht mit der Infrastruktur." Für sich persönlich sieht der Sachse hingegen keinen Unterschied, dass der neue Fußball-Europameister der Männer in deutschen Stadien ermittelt wird: "Hinfahren ist keine Option für mich. Wenn ich das im TV gucke, ist das Land also egal."

Andere, wie Steffen (57) aus dem Kreis Schmalkalden-Meiningen, glauben sogar, dass die Fußball-Europameisterschaft viele positive Nebeneffekte bringen kann: "Als Großereignis ist es eine Gelegenheit, Deutschland in Europa zu präsentieren. Wenn eine Stimmung wie 2006 entstünde, wäre das für unseren Ruf in Europa förderlich, was letztlich auch wirtschaftliche Impulse bedeuten kann." Der 57-Jährige betont zudem, dass die internationalen Fans ein Plus für Gastronomie und Hotellerie sind; und im besten Fall Kinder und Jugendliche animiert werden, selbst sportlich aktiv zu sein.

Gute Stimmung, gutes Abschneiden?



Doch dass die Europameisterschaft angesichts hochkarätiger Fußball-Spiele und vieler internationaler Fans die allgemeine Stimmung hebt, glauben die Befragten des Meinungsbarometers eher nicht. Ein Großteil (70 Prozent) traut dem Fußball-Fest diese Kraft nicht zu. Jede und jeder Vierte (24 Prozent) sieht dieses Potenzial.

Pragmatisch meint MDRfragt-Mitglied Wolfgang (73) aus Mittelsachsen: "Es kann nur besser werden. Nur wenn Erfolge kommen, könnte sich die Stimmung im Land bessern."

Nur einer von Hundert glaubt an den Titel

Doch auch mit Blick auf die National-Elf sind die Erwartungen der MDRfragt-Gemeinschaft begrenzt: Unter jenen, die sich einen Tipp zutrauten, wie weit es das DFB-Team unter Trainer Julian Nagelsmann schafft, meinte der größte Teil: Deutschlands Männer scheitern schon in der Vorrunde. Nur geringfügig weniger meinen, dass im Achtel-Finale Schluss ist. Und nur ein Prozent der Befragten glaubt: Deutschland könnte Europameister werden.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

"Ich hoffe sehr, dass es diesmal kein Vorrundenflop wird für unsere deutsche Nationalmannschaft — wie schon mal", schreibt Falko (45) aus Suhl, und ergänzt: "Dies wäre tragisch und schlecht — als Gastgeber, und auch für die gesamte Fußballstimmung im Lande!" Andere Befragte hoffen einfach, dass die National-Elf nach zuletzt durchwachsenen Ergebnissen wieder punktet, vielleicht auch wegen des Heim-Vorteils. So kommentiert nicht nur Mario (45) aus dem Landkreis Gotha: "Wir sind diesmal im eigenen Land. Wäre echt begrüßenswert, wenn wir dann auch noch Europameister würden."