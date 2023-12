Für die Fans der einzelnen Nationen. Sie erhalten pro Spiel 10.000 Tickets. Auch für die Fans der Nationalmannschaft gibt es also 30.000 Karten für die drei Spiele gegen Schottland am 14. Juni in München, gegen Ungarn am 19. Juni in Stuttgart und gegen die Schweiz am 23. Juni in Frankfurt. Die Kosten pro Ticket in der Gruppenphase reichen von 30 bis 200 Euro. Für das Eröffnungsspiel Deutschland gegen Schottland sind es 50 bis 600 Euro. Kommt ein Nationalteam nicht auf 10.000 eigene Fans, dann gehen die Karten in den freien Verkauf. Dies dürfte aber nicht die Regel sein.