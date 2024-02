"Dann ist der DFB auf uns aufmerksam geworden. 2020 sollten wir Trainingsstätte für die U21-Nationalmannschaft sein", erzählt er. Doch dazu kam es nicht. Corona funkte dazwischen. Dann war es ein gewisser Philipp Lahm, der sich nach der Pandemie an den Ort im Weimarer Land erinnerte und zurückkehrte.

Im Sommer schickte er dann den damaligen Bundestrainer Hansi Flick. Der sah sich um, war mit den Bedingungen hochzufrieden und stellte nur eine Forderung an Matthias Grafe. "Er hat gesagt, es ist alles super. Nur fehlte ihm eine Paddle-Tennis-Anlage. Die Jungs würden so gern Paddle-Tennis spielen. Auch Nagelsmann als neuer Bundestrainer besteht darauf. Also bauen wir das auch noch hin."