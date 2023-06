Allerdings können die Lehrerinnen und Lehrer einen ersten Einblick geben. Thomas Langer, Vorsitzender des Philologenverbandes Sachsen: "Was ich so höre, bewegt sich das im Maß der letzten Jahre. Aber man muss natürlich sagen, dass man das Deutsch-Abitur in Sachsen nicht geschenkt bekommt. Wir haben Ergebnisse, die teilweise schlechter liegen als in den Mathe-Abituren." Das Deutsch-Abitur sei schwieriger als viele Leute glauben, erklärt Langer.