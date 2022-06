Auch die Syrerin Eman Al Rouz ist auf der Suche nach einem Job. Sie hat sich in Pirna in Sachsen Hilfe bei der Arbeitsmarktmentorin Sandra Lohr gesucht. Die wird vom Wirtschaftsministerium finanziert und hilft unter anderem dabei Bewerbungsunterlagen zu erstellen, sich auf Vorstellungsgespräche vorzubereiten oder bei bürokratischen Fragen. "Was muss man mit der Ausländerbehörde absprechen, was ist beim Jobcenter wichtig, was muss man melden, was muss man nicht melden", erklärt Sandra Lohr. "Wir sind da so ein so ein Knotenpunkt sozusagen, wir koordinieren."