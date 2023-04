Weimar Gedenken an Befreiung des KZ Buchenwald - Schicksal von Sinti und Roma im Fokus

In der KZ-Gedenkstätte Buchenwald bei Weimar ist am Sonntag an das Leiden und den Tod Tausender Häftlinge des NS-Konzentrationslagers erinnert worden. Im Fokus des Gedenkens stand das Schicksal Tausender Sinti und Roma, die Opfer des nationalsozialistischen Rassenwahns geworden waren. Rund 3.500 von ihnen waren allein in Buchenwald inhaftiert.