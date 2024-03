Eine mittlerweile dicke Akte zum Thema Altersdiskriminierung bei KfZ-Versicherungen liegt beim Bundesministerium der Justiz (BMJ). Was dort damit passiert, erklärt Axel Echeverria, Obmann der SPD-Bundestagsfraktion im Petitionsausschuss. "Als Material überweisen heißt, dass der Petitionsausschuss schon einen gewissen Handlungsbedarf in dem konkreten Fall sieht. Und die Bundesregierung hat jetzt ein Jahr Zeit, darauf zu reagieren und zu sagen, ob sie einen Handlungsbedarf sieht, wie sie den umsetzen will und wann. Und wenn sie ihn nicht sieht, muss sie halt antworten, warum man in dem konkreten Fall keinen Grund sieht, Abhilfe zu schaffen."