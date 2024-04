Akuter Personalmangel in einem Seniorenheim in Berlin hat am späten Montagabend für einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr gesorgt. Wie eine Polizeisprecherin erklärte, stellte eine Pflegerin in dem Heim in Berlin-Lichtenberg am Dienstagabend am Ende ihres Dienstes fest, dass die folgende Nachtschicht personell nicht ausreichend besetzt war. Gefehlt habe eine examinierte Pflegekraft mit einer Qualifikation für die Verabreichung bestimmter Medikamente. In dem Plan für die Nachtschicht standen demnach wohl nur zwei Pflegeassistenten. In der Nacht sollten 170 alte Menschen mit allen Pflegestufen versorgt werden.