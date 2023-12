Die Finnen werden immer gern als Vorbilder dargestellt, gespeist aus dem "Wissen", die hätten sich ihr Bildungssystem in der DDR abgeschaut. Das hält sich hartnäckig, die Finnen dementieren vergeblich. Richtig ist, dass sie in den Sechzigerjahren auch den Ostblock bereist haben, um Eindrücke zu sammeln. Paavo Malinen war damals dabei und hat den Autoren der "Studien zum Bildungswesen und Schulsystem in Finnland" Rede und Antwort gestanden.

Bildrechte: IMAGO

Die Reise in den Ostblock führte damals bei der politischen Rechten in Finnland zu dem Vorwurf, man wolle hier ein sozialistisches Schulmodell einführen, das aus der DDR stammt, so wird Paavo Malinen zitiert.

Doch die Anregungen für die neue Grundschule in den Siebzigerjahren mit individueller Förderung, pädagogischer Differenzierung und besonderer Betreuung von Schülern mit Lernschwäche holte man sich aus der amerikanischen erziehungspsychologischen Literatur und bei den Nachbarn in Schweden. Ein sozialistisches Grundschulmodell sei kein Vorbild für die Finnen gewesen, schreiben die Autoren der Studien.

Die administrative Struktur der Grundschule war jedoch hauptsächlich dem schwedischen System nachempfunden. In den offiziellen Plänen wurde nirgends darauf hingewiesen, dass die Grundschule nach sozialistischem Modell geplant wurde. Studien zum Bildungswesen und Schulsystem in Finnland

Der Aufbau des Schulsystems in Finnland

Obwohl Finnland im aktuellen Pisa-Ranking auch nur wenige Plätze und Punkte vor uns liegt, lohnt sich ein Blick auf die Struktur des Bildungssystems. Es gibt genügend Kindergartenplätze und das Anbieten einer einjährigen Vorschule für alle, die auch von fast allen wahrgenommen wird, aber keine Pflicht ist.