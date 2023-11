Am 8. April war Schluss. An diesem Tag endete der bundesweite Rechtsrahmen für die Corona-Schutzmaßnahmen. Damit waren auch die letzten bestehenden Corona-Regeln abgeschafft. In einigen Bundesländern wie in Sachsen wurden auch vorher schon einzelne Maßnahmen aufgehoben. Auf der Website des Freistaats heißt es dazu: "Seit dem 3. Februar 2023 gelten in Sachsen keine landeseigenen Corona-Schutzmaßnahmen und keine Isolationspflichten für Personen, die mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 infiziert sind." Das heißt: Wer Corona-positiv ist, muss sich nicht mehr in Quarantäne begeben.