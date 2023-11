Zwar werden nur noch sehr wenige Infektionen mit Corona offiziell bestätigt. Vergangene Woche waren es laut Robert Koch-Institut gerade einmal etwas mehr als 18.000 Fälle. Untersuchungen wie die Mainzer SentiSurv-Studie oder die Messungen von Viruslasten im Abwasser zahlreicher deutscher Kläranlagen deuten jedoch auf eine deutlich stärkere Verbreitung von Sars-CoV-2 hin. Tatsächlich dürften sich in den vergangenen Wochen mehrere Millionen Menschen in Deutschland mit Covid-19 angesteckt haben, in vielen Fällen war es nicht das erste Mal.