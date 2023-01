Die Jahresinflation hat im Jahr 2022 ein Rekordhoch erreicht. Laut Statistischem Bundesamt legten die Verbraucherpreise im Jahresdurchschnitt um 7,9 Prozent zu – der höchste Wert seit der Wiedervereinigung. Mittlerweile sinkt die Teuerungsrate zwar wieder, die Preise steigen aber auch 2023 weiter an.

Um die Menschen vor zusätzlichen Belastungen durch die Inflation zu schützen, hat die Bundesregierung deshalb bereits im vergangenen Jahr eine Vielzahl von Entlastungen beschlossen, die nun im neuen Jahr Stück für Stück in Kraft treten.

Dazu zählen unter anderem steuerliche Erleichterungen, von denen rund 48 Millionen Menschen profitieren sollen. Etwa werden die Steuersätze verschoben und der Grundfreibetrag angehoben. So möchte das Bundesfinanzministerium der sogenannten kalten Progression entgegenwirken, also dass Gehaltserhöhungen von der Inflation “aufgefressen” werden. Für Eltern gibt es mehr Kindergeld, für Rentner mehr Rente, für Arbeitslose höhere Leistungen mit dem neuen Bürgergeld. Die Preisbremsen für Strom und Gas greifen.

Die zahlreichen Maßnahmen seien in der Tat eine "spürbare Entlastung der Bürger", sagt Ökonom Frank Hechtner von der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Allein durch die steuerlichen Erleichterungen sparten viele "mehrere hundert Euro" oder sogar mehr. Gegen die Inflation kommen die Maßnahmen aber nicht gänzlich an.

Auch im neuen Jahr ist also weiterhin Sparen angesagt. Ob durch das Kündigen unnötiger Abonnements, das Verkaufen alter Dinge, die nur noch rumliegen, oder das Führen eines Haushaltsbuchs lassen sich hier und da ein paar Euro einsparen. Und bevor die dann auf dem Girokonto "versauern", sollte man lieber in eine ausgewogene Finanzanlage investieren, empfiehlt Anika Görner vom Finanz-Ratgeber "Finanztip". Sie rät zu einem “Mix aus Tagesgeld, Festgeld und Aktien-ETFs."

Es muss nicht immer gleich die langfristige Investition sein. Wenn beim kurzfristigen Sparen etwas Geld übrigbleibt, kann man es zum Beispiel auf einem Tagesgeldkonto sammeln. Das hat zwar meist relativ niedrige Zinsen, dafür kann man relativ spontan auf das Geld zugreifen. Falls also zum Beispiel mal die Waschmaschine schlapp macht, muss man keinen teuren Kredit aufnehmen. Wenn man es geschafft hat, sich eine "Notreserve" von etwa drei Nettogehältern anzusparen, kann man anfangen langfristig anzulegen.

Auf ein Festgeldkonto legt man eine Geldsumme für einen bestimmten Zeitraum von ein paar Monaten oder Jahren fest an. Dafür gibt es etwas höhere Zinsen. Sowohl Tages- als auch Festgeld-Konten könnten jetzt übrigens noch attraktiver werden. Nach vielen Jahren niedriger Zinsen haben erste Banken die Zinsen erhöht

Und dann sind da noch die börsengehandelten Indexfonds: ETFs. Im Gegensatz zu Aktien bilden sie zum Beispiel die Entwicklung einer ganzen Branche oder eines ganzen Aktienindex ab. So kann man schon mit wenigen Euro im Monat in eine Vielzahl von Unternehmen investieren. Kurseinbrüche einzelner Unternehmen werden in der Regel abgefedert. Vorsicht ist aber trotzdem geboten, warnt Anlageexperte Max Schmutzer vom Verbrauchermagazin Finanztest.