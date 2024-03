Der 73-Jährige gehörte zu den insgesamt neun Beschuldigten, die von der Bundesanwaltschaft Ende vergangenen Jahres am Oberlandesgericht Frankfurt am Main angeklagt wurden. Dazu gehört auch der mutmaßliche Rädelsführer Heinrich XIII. Prinz Reuß. Wie bei Reuß wurde G. unter anderem die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung vorgeworfen.