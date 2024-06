Im Zusammenhang mit den Ermittlungen gegen die mutmaßliche Terrorgruppe von "Reichsbürgern" um Heinrich XIII. Prinz Reuß sind am Dienstag Fahrzeuge und Wohnungen mutmaßlicher Unterstützer durchsucht worden, unter anderem in Allstedt im Kreis Mansfeld-Südharz. Gleichzeitig gab es in Niedersachsen Razzien in Rinteln an der Weser, Dannenberg (Elbe) und Wahrenholz. Zuerst hatte die "Hannoversche Allgemeine Zeitung €" berichtet.