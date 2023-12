Neue Prognose Rente weniger unter Druck als bisher befürchtet

Auch die Lage der Renten-Finanzen ist laut "Bild" günstiger, als in den vergangenen Jahren prognostiziert wurde. Habe die die Bundesregierung in der 15-Jahres-Prognose des Rentenversicherungsberichts 2009 für 2023 noch einen Beitrag von 20,6 Prozent vorhergesagt, so liege er tatsächlich schon seit sieben Jahren bei 18,6 Prozent, was bis 2027 auch so bleiben solle.