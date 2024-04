Traditionell sei es ohnehin so, dass intern ausgehandelt wird, was Gewerkschaftsbeschäftigte verdienen, sagt Verdi-Sprecher Jan Jurczyk. Eine zusätzliche Gewerkschaft brauche es aus seiner Sicht da nicht: "Die Gewerkschaftsbeschäftigten kommen zu einer Tarifeinigung, indem der Gesamtbetriebsrat für sie verhandelt. Das ist ein gängiges Verfahren. Und das geht zurück auf entsprechende Urteile des Bundesarbeitsgerichts."

Tatsächlich stellen in allen großen Gewerkschaften die Betriebsräte Gehaltsforderungen auf, verhandeln – und schließen für die Beschäftigten Gehaltserhöhungen ab. Die Verhandlungen seien durchaus hart, erzählt Jurczyk: "Ich kann mich daran auch erinnern: Wir hatten vor Jahren mal eine Streikversammlung. Da ist eine Tarifauseinandersetzung ein klein wenig eskaliert. Und in dem Zusammenhang gab es auch eine Streikversammlung im Hof der Bundesverwaltung mit allem, was dazu gehört."