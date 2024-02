In anderen Bundesländern fordert Verdi neben besseren Arbeitsbedingungen auch höhere Gehälter. In Sachsen-Anhalt geht es um 550 Euro mehr im Monat. Diese und andere Forderungen würden für sein Unternehmen Kostenanstiege von 25 Prozent bedeuten, erklärt Tim Stein, der Sprecher der Magdeburger Verkehrsbetriebe ist. "Am Ende muss es ja auch einer bezahlen. Und das sind am Ende die Fahrgäste und die Kommunen. Und bei den Fahrgästen haben wir nun die Situation, dass es das Deutschland-Ticket gibt, was bundesweit einheitlich 49 Euro kostet", betont Stein. "Das heißt hier auf der Seite sind die Einnahmen im Prinzip gedeckelt. Wir können also nur mehr Einnahmen generieren, wenn ich auch mehr Tickets verkaufe."