Bei der Untersuchung sind auch regionale Unterschiede deutlich geworden. Hier hat der Osten Deutschlands die Nase vorn – im positiven Sinne. In den neuen Bundesländern sei der Stromverbrauch häufig geringer gewesen als in den alten Bundesländern, sagt Steinfeldt: "Häufig gibt es einfach noch ein größeres Sparbewusstsein bei den Menschen in den neuen Bundesländern und häufig auch eine modernere Ausstattung und modernere Heizanlagen zum Beispiel, denn auch bei der Heizungspumpe wird Strom verbraucht. Wir sehen, dass in Wohnungen weniger Strom verbraucht wird als in Einfamilienhäusern. Das heißt in Städten, wo es viele Wohnungen gibt, da ist der Stromverbrauch auch geringer."