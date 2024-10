Außerdem ging aus der Studie hervor, dass Autobesitzer nur zögerlich auf Elektromobilität umsteigen. Im dritten Quartal 2024 entschieden sich lediglich 3,9 Prozent der privaten Käufer für ein E-Auto, was einen Anstieg von 0,1 Prozent im Vergleich zum Vorquartal darstellt.



Die Umstiegsquote von Verbrennermotoren von Elektroantrieb variiert stark zwischen den Bundesländern wie die HUK Studie zeigt. In Bayern liegt der Anteil mit 4,1 Prozent am höchsten, während Thüringen mit 2,3, Sachsen mit 2,1 und Sachsen-Anhalt mit nur 1,9 Prozent am Ende der Skala stehen.



Die Studie zeigt, dass generell in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt die Menschen eine ausgeprägte Skepsis gegenüber Elektroautos haben. In Thüringen und Sachsen bewerten 56 Prozent der Befragten E-Fahrzeuge als schlecht oder weniger gut, während dieser Wert in Sachsen-Anhalt sogar bei 59 Prozent liegt. Wie der Landkreis Oberharz Anreize schaffen und Akzeptanz steigern will, erfahren Sie im Audio.