Die Medizinerin hatte sich in Österreich für Corona-Impfungen engagiert und war nach eigenen Angaben monatelang massiv von Impfgegnern unter Druck gesetzt worden. Am Freitag wurde bekannt, dass sie tot in ihrer Praxis in Oberösterreich gefunden worden war. Der Tod löste in Österreich große Anteilnahme und Betroffenheit aus.