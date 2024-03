Vor dem Hintergrund des jüngsten Angriffs auf eine Konzerthalle bei Moskau mit mindestens 137 Todesopfern hatte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums am Montag gesagt, zur Fußball-EM würden generell "erhöhte Maßnahmen" insbesondere auch gegen islamistische Bedrohungen ergriffen. Ein solcher Angriff führe selbstverständlich dazu, "dass sich die Behörden das intensiv anschauen" und das in die Sicherheitsplanung der EM einfließe.

Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU) sieht die Polizei auch mit Blick auf eine mögliche Terrorgefahr gut auf die Fußball-Europameisterschaft vorbereitet. "Wir hätten jetzt keinen Anschlag in Moskau gebraucht, um noch alarmierter zu sein", sagte der CDU-Politiker am Dienstag im ARD-Morgenmagazin. Nach dem Anschlag auf das Satiremagazin "Charlie Hebdo" 2015 in Paris habe die deutsche Polizei, auch die sächsische, sehr viel an Taktik und Ausrüstung umgestellt, um sich für solche Einsätze vorzubereiten. "Ich möchte keine Alarmstimmung verbreiten. Ich möchte eher sagen: Wir sind auf solche Szenarien schon länger vorbereitet, auch was die Ausrüstung betrifft."