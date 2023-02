Grüne Wärme für Hohenmölsen

Viele verschiedene Quellen sollen die Häuser künftig heizen. Dass das funktioniert, darauf baut auch der Bürgermeister. Am Tagebau Profen soll ein Industrie- und Energiepark entstehen, in dem erneuerbare Energien veredelt werden.

Andy Haugk ist seit 2011 parteiloser Bürgermeister seiner Heimatstadt Hohenmölsen. Bildrechte: MDR/Isabel Theis

Haugk erklärt: "Das heißt, Wasserstoffproduktion, Methanol und ähnliche Ausgangsstoffe und diese Prozesse sind alle wärmeintensiv. Das heißt, bei diesen Prozessen fällt Wärme an und der Plan ist es, eine neue Fernwärmeleitung nach Profen zu bauen, um diese Wärme dort abzuholen und in das Netz einzuspeisen. Das wird also ein Blumenstrauß an Energieherkunft sein."



Zusätzlich solle neben dem Kraftwerk Wählitz ein Großwärmespeicher entstehen. Überschüssige Wind- und Solarenergie betreiben quasi einen überdimensionalen Tauchsieder, der das Wasser im Speicher erhitzt.