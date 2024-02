Viele Möglichkeiten haben die Universitäten in Sachsen nicht. Eigentlich nur eine, sagt Paul Steinbrecher von der Konferenz Sächsischer Studierendenschaften: "Dass temporär, wenn man von einer erhöhten Gefahrenprognose ausgehen kann, die Hochschulleitungen beispielsweise ein Hausverbot erteilen."

In Sachsen ist es ähnlich wie in Berlin. Das Hochschulgesetz lässt keine Exmatrikulation von Studenten zu, die zum Beispiel politisch motivierte, sexualisierte oder rassistische Taten begangen haben. Möglich ist das in Sachsen nur, wenn ein Student für die Straftat zu einer Gefängnisstrafe von mindestens einem Jahr verurteilt wurde. Als härteste Sanktion können Universitäten sonst nur von ihrem Hausrecht Gebrauch machen und ein Hausverbot verhängen.