Am Donnerstag kündigte auch die völkische Initiative "Zusammenrücken in Mitteldeutschland" ihre Selbstauflösung an. Für die vor allem rund um die Kleinstadt Leisnig aktive Initiative warben seit 2020 zum Teil einschlägig bekannte Neonazis für einen Umzug nach Mitteldeutschland, einige der im Umfeld des völkischen Projektes aktiven Neonazis waren zuvor selbst von Westdeutschland nach Mittelsachsen gezogen.

Ein Großteil von ihnen war zuvor auch in anderen rechtsextremen Parteien und Gruppierungen aktiv – unter anderem in der seit 2009 verbotenen, ebenfalls völkischen "Heimattreue Deutsche Jugend (HDJ). Einer Nachfolgerorganisation der Hitlerjugend. Das Motiv hinter dem Umzug nach Mitteldeutschland beschrieb Christian Fischer, einer der Männer hinter "Zusammenrücken", in einem Podcast so: "(..) hier ist die Volkssubstanz halt noch vernünftig und kann bewahrt werden." Gemeint ist: die weiße, vermeintlich arische "Volkssubstanz".