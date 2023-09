Beispielsweise organisierten Mitglieder des "Chapter Franken" über Jahre Rechtsrockkonzerte in Kirchheim, Hammerskin-Strukturen sollen auch maßgeblich an der Organisation einiger Großkonzerte wie 2017 in Themar (Kreis Hildburghausen) beteiligt gewesen sein. Erst im Juli organisierte ein Neonazi aus dem engsten Vertrauenskreis der "Hammerskin"-Führungsebene ein Konzert im sogenannten Flieder Volkshaus in Eisenach ein Konzert mit einem niederländischen "Hammerskin"-Musiker zu dem Mitglieder des Netzwerkes aus ganz Deutschland anreisten.

Solche Aktivitäten werden in Zukunft durch das Verbot erheblich erschwert und eingeschränkt. Für die Gruppierung dürfte das ein empfindlicher Schlag sein, sagt auch Felix Steiner von der Mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus in Thüringen (Mobit). "Die Hammerskins sind ein zentrales Neonazi-Netzwerk für die Organisation von Events und den Vertrieb extrem rechter Musik. Sie agieren in diesen Strukturen in Deutschland schon über 30 Jahre", so Steiner.